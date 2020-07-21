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Antalya'da evden yayılan kötü kokunun sebebi ceset çıktı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da 2 yıldır yalnız yaşayan Yılmaz Türkoğlu, bina sakinlerinin evden gelen kötü koku üzerine ev sahibini aramasıyla evde hareketsiz bulundu. İncelemede öldüğü belirlenen adamın tur şirketinde çalıştığı öğrenildi.

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Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki bir sitede kiracı olarak yaşayan Yılmaz Türkoğlu'nun evinden gelen kokular üzerine bina sakinleri, ev sahibini aradı.

Balkona çıkıp içeri bakınca gerçek ortaya çıktı

Adrese gelen ev sahibi de evin balkonuna çıkarak, pencereden içeri baktı. Türkoğlu'nun yerde hareketsiz yattığını fark edip, 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Yılmaz Türkoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaklaşık 2 yıldır yalnız yaşadığı ve bir tur şirketinde çalıştığı öğrenilen Yılmaz Türkoğlu'nun ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belli olacak.

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