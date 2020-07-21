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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Apple'a 1 milyar dolarlık 'dolandırıcılık' davası açıldı

AMERİKA'da 7 kullanıcı Apple'ın 1 milyar dolarlık iTunes dolandırıcılığından maddi fayda elde ettiğini iddia ederek mahkemeye başvurdu.

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ABD merkezli teknoloji şirketi Apple 1 milyar dolarlık (6.86 milyar TL) dolandırıcılık davası ile gündemde. ABD'de 7 kullanıcı Apple'ın 1 milyar dolarlık iTunes dolandırıcılığından maddi fayda elde ettiğini iddia ederek cuma günü mahkemeye başvurdu. 

iTunes hediye kartları üzerinden 1 milyar dolar değerinde dolandırıcılık yapıldığını belirten kullanıcılar bu durumdan Apple'ın kasasına 300 milyon dolar (2 milyar TL) girdiğini öne sürdü. Zira Business Insider'da yer alan habere göre, iTunes hediye kartları üzerinden yapılan mobil uygulama alışverişlerinden Apple yüzde 30 komisyon kesiyor. 

Apple'ın bu dolandırıcılığa karşı adım atmadığını belirten kullanıcılar şirketin bu durumdan maddi fayda elde ettiğini ve bu durumun milyonlarca kullanıcının cebinden çıktığı iddiasında. 

Konuyla ilgili Apple ile bağlantıya geçen Business Insider şirketin iddialar ile ilgili henüz bir yanıt vermediği bilgisinin altını çizdi.

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