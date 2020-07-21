2. el otomobilde sevindiren haber: Yüzde 50'si kaybolacak fiyatlar düşecek

Pandemi sürecinde otomotiv sektöründeki üretimlerin aksaması ve uygun kredi imkanları nedeniyle bu aralar tüketiciye araç yetişmiyor. Haliyle ikinci el otomobil fiyatları aldı başını gitti. Alıcı vatandaşlar durumda fazlasıyla şikayetçi.. Ancak piyasa uzmanları sıfır araçların gelmesi ile birlikte ikinci el araçların fiyatlarını düşeceğini söylüyor.

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Yeni koronavirüs salgını nedeniyle bir süre piyasaya sıfır araç giremedi. Üzerine hükümetin vatandaşa ucuz kredi imkanları sunması 2. el araç piyasasında fiyatları tırmandırdı. Hal böyle olunca ikinci elde bazı modeller sıfır kilometre olanlarından daha pahalı hale getirdi.

Gelinen noktada, bayide araç bulabilenin, plakalama işlemi sonrasında elindeki aracı aldığından daha yüksek fiyata sattığı günler yaşar olduk. Tüm bu gelişmeleri ve ikinci el otomobil pazarının geleceğini, sektörün yakından tanıdığı bir isim olan Orhan Ülgür, 2. el araçlar için değerlendirmelerde bulundu.

Geçmişte birçok markanın yöneticiliğini yapan Ülgür, geçtiğimiz ay 2plan adındaki kendi şirketi ile ikinci el otomotiv pazarına giriş yaptı.

"İkinci elde kurumsallık yok"

İkinci el otomobil pazarında kurumsal bir sistem olmadığını ve bu işin de sıfır araç satışı gibi bayilik ile yapılabileceğini kaydeden Ülgür, piyasada asıl işi olmamasına rağmen ikinci el araç satmaya başlayanlara dikkat çekti.

Ülgür, "Bu işi yapanların birinci işi ikinci el otomobil olmalı. Şuan pazarda çoğu satıcı, asıl işi ikinci el otomobil olmamasına rağmen bu işe giriyor. Öncelikli olarak, araç tedariki konusunu çözmek istiyoruz. İkinci elde araç tedariki sıfır araçtan daha zor. Bu noktada filo şirketleri ile anlaşıp, kiralamadan dönen araçları ikinci el olarak değerlendirmek istiyoruz. Bayi teşkilatımıza düzenli olarak araç tedariki sağlayacağımız bir iş modeli kuruyoruz" dedi.

"Fiyat yükselişi yakında duracak"

Son aylarda, ikinci el otomobil pazarında araç sahiplerinden nakit alım yapan firmaların çoğaldığına işaret eden Ülgür, "Bunun nedeni içinde bulunduğumuz ortamdır. Bu şirketlerde tek tek aldıkları araçları, ihale ile ikinci el araç işi yapan kişilere ihale usulü ile satıyorlar. Biz bunu yapmak istemiyoruz, çünkü bu sistemin kalıcı olduğuna inanmıyoruz" dedi.

Orhan Ülgür, ikinci el araç fiyatlarına da değindi.

Öyle ki, Cardata'nın verilerine göre ikinci el araç fiyatları Temmuz ayında da yükselişini sürdürdü. Temmuz ayında 133 bin 100 TL'ye satılan bir araç, Haziran ayında ise 124 bin 400 TL'den alıcı buluyordu.

Cardata'nın ortalama ikinci el araç verilerine göre, yukarıdaki satırlardaki bahsi geçen aynı ikinci el aracın Ocak ayı fiyatı ise 101 bin 300 TL seviyesindeydi.

2 yıl önce sıfır araca gelen ÖTV indirimi ile ikinci el ve sıfır araç fiyatlarının birbirine yaklaştığını kaydeden Ülgür, "O dönem ikinci el araç pazarı durgunluğa girmişti. Bekleme gücü olanlar fiyatları indirmedi, satmak isteyenler ise fiyatları indirdi. Aradan geçen dönemde, ikinci el araç fiyatları yavaş yavaş çıkmaya başladı. İkinci elde gerçek fiyat, sıfır aracın yüzde 10-12 altıdır. Son aylarda, sıfır kilometre araç bulunmaması ve yüksek talep ise, geçmişte durgun olan ikinci el pazarını canlandırdı. Önümüzdeki dönemde, sıfır araçların bayilere gelmesi ve fiyatların da stabilleşmesi ile, çoğu ikinci el oto ilanı kalkacak. Bugünkü ilanların yarısı, esen rüzgardan kaynaklı. İlanların yarısının gerçek, diğer yarısının balon olduğunu söyleyebiliriz. Sıfır araçların gelmesi ile birlikte, ikinci elde fiyat yükselişi kesilir" dedi.

Orhan Ülgür, 2plan ile sektöre yenilik getirmek istediklerini de sözlerine ekleyerek, "Bu pazarda farklılaşmak için yenilikler lazım. Tüketicilere ikinci el aracı almadan önce birkaç gün test ettirmek istiyoruz. Bunun için kısa süreli kiralama ile tüketicinin alacağı arabayı kullanmasına imkan sağlayacağız" bilgisini paylaştı.

Kaynak: Habertürk