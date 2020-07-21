BIST 118.042
DOLAR 6,83
EURO 7,86
ALTIN 404,36
HABER /  SPOR
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Anadolu Ajansı
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

24 Temmuz Cuma:

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa

25 Temmuz Cumartesi:

21.00 Göztepe-Demir Grup Sivaspor: Ali Şansalan

21.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Bahattin Şimşek

21.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat

21.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

21.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

26 Temmuz Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

SON DAKİKA HABERLERİ
AK Partili Göksu'dan İBB'ye tepki: Bundan daha ala israf var mı?
81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
ABD’ye seslendi: Erdoğan'a izin vermeyin!
Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı! Analistler daha da yükseleceğini belirtiyor
2. el otomobilde sevindiren haber: Yüzde 50'si kaybolacak fiyatlar düşecek
Yunanistan'dan hadsiz Türkiye çıkışı: Avrupa’nın tamamı için bir sorun teşkil ediyor
ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Yalçınkaya'nın eline ne oldu parmağı neden kesik?
Somer Şef'in oğlu ve kızı kimdir kaç yaşındalar? Somer Sivrioğlu ailesi
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in acılı ailesi ilk kez konuştu baba isyan etti
Bakanlık duyurdu: Amanoslar'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Twitter'da yapılan siber saldırı ile toplanan Bitcoin'ler bloke edildi
Buket Aydın nereli yaşı kaç Emir Sarıgül ile aşk pozları çıktı
Yorumlar