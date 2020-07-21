Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
24 Temmuz Cuma:
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa
25 Temmuz Cumartesi:
21.00 Göztepe-Demir Grup Sivaspor: Ali Şansalan
21.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Bahattin Şimşek
21.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat
21.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler
21.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
26 Temmuz Pazar:
17.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus