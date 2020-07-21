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Atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta bir ilkokulda görev yapan 44 yaşındaki öğretmen Harun Ay, birinci kattaki evinin balkonundayken aşağıdan kendisine atılan anahtarı tutmak isterken düşüp, hayatını kaybetti.

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Kahramanmaraş'ta öğretmen Harun Ay (44), aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşüp, öldü.

Olay, sabah saatlerinde Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yaşar Gölsü İlköğretim Okulu'nda görev yapan öğretmen Harun Ay, birinci kattaki evinin balkonundayken aşağıdan kendisine atılan anahtarı tutmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Ay, balkondan başının üstüne düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Harun Ay, sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Ay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

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