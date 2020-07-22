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Bakasetas için Galatasaray cevabı

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray'ın ilgilendiği Bakasetas transferi ile ilgili açıklamada bulundu.

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Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kulüp gündemi değerlendirmek için Alanya Ticaret Sanayi Odası (ALTSO) meclis toplasına katılırken, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Anastasios Bakasetas hakkında konuştu.

Çavuşoğlu Yunan 10 numara ile ilgilenen takımlar olduğunu söyleyerek, "Bugün Bakasetas'a teklif olabilir, gözde futbolcu. Onunla ilgilenen takımlar da var. Futbolun içinde de ticaret var. İstediğimiz rakamlar olursa tabii ki her futbolcuyu satabiliriz" dedi.

Hasan Çavuşoğlu, transferi kupa finalinin sonrasına bıraktıklarını ifade ederek, "Bakasetas gibi 2- 3 oyuncumuza teklif gelir diye düşünüyoruz. Kupa maçını bir atlatalım, kupa maçından önce transfer konuşmak doğru değil; alırsın ama satış konusunda konuşmayalım. Futbolcuların da kafası şu anda transferde değil sadece kupada. Kimse transfer konuşmuyor. Papiss Cisse'nin de sözleşmesi bitiyor ama kupayı alırsak bazı şeylerin değişeceğini düşünüyorum" diye görüş bildirdi.

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