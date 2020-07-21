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Tarkan'dan Pınar Gültekin cinayetine sert tepki

MUĞLA'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin için Twitter hesabından paylaşım yapan Tarkan, yetkililere, "Siz nasıl rahat uyuyorsunuz geceleri?" diye seslendi.

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MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesinde eğitim gören Pınar Gültekin, 5 gün önce kaybolmuş ve güvenlik güçleri tarafından bulunması için çalışma başlatılmıştı. Çalışmalar sonucunda, talihsiz genç kadının Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldüğü tespit edilmiş ve cansız bedeni de ormanlık alanda bulunmuştu.

Bu vahşi cinayetin duyulmasının ardından Türkiye gündemi tamamen bu konuya kilitlendi. Her makamdan, her platformdan tepkiler çığ gibi büyüdü. Spor, siyaset ve sanat camiasından yükselen tepkilere Tarkan da katıldı. Tarkan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sert sözlerle kadın cineyetleri için yeterli tedbir alınmadığını belirterek. "Bu düzen ne zaman değişecek?" diye sordu.

"Daha kaç Pınar Gültekin ölecek"

Tarkan, paylaşımında, "Katillere, canilere lanet okumak ne işe yaradı bugüne kadar? Hiç bir işe yaramadı, yaramıyor... Katillere hak ettiği cezaları vermeyip, bir de cezalarını hafifletecek abuk sabuk gerekçelerle bu canavarların yanında duran bu düzen ne zaman değişecek? Ey yetkililer! Siz nasıl rahat uyuyorsunuz geceleri? Her gün ülkemizde kadınlar öldürülüyor, şiddet görüyor ve bir türlü yapılması gerekeni yapmıyorsunuz. Hafifletilmiş cezalarla bu canileri tekrar topluma salıyorsunuz. İçiniz, vicdanınız nasıl rahat ediyor? Yazıktır, günahtır kadınlarımıza. Daha kaç Pınar Gültekin ölecek?" ifadelerine yer verdi.

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