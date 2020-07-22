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Okullar için 2 senaryo! Okullar Covid-19 nedeniyle açılamazsa neler olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı okulları 31 Ağustos’ta açmak için hazırlık yapıyor! Ancak koronavirüs salgınının seyri tüm planları değiştirebileceği de bir gerçek. Bunun için iki ayrı senaryo hazırlandı...

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Koronavirüs salgını nedeniyle geçen eğitim öğretim döneminin ikinci yarısı uzaktan eğitimle geçirilirken, Milli Eğitim Bakanlığı okulları 31 Ağustos’ta açmak için hazırlık yapıyor. Ancak salgının seyrinin de okulların açılıp açılmamasında etkili olacağı her fırsatta dile getiriliyor. Okulların açılması ya da açılmaması üzerine farklı senaryolar hazır.

Birinci senaryo: uzaktan eğitim

Birinci senaryo, uzaktan eğitim. Okulların açılmaması üzerine kurgulanan bu modelde öğrenciler daha aktif olarak canlı sınıf uygulamaları üzerinden eğitim alacak. EBA ve EBA TV üzerinden geçen döneme göre daha aktif bir eğitim modeli uygulanacak. 

İkinci senaryo: Hibrit eğitim

İkinci senaryo ise yüz yüze eğitimin ağırlıkta olduğu hibrit model. Haftalık 40 saatlik dersler 20 saate indirilecek. Sınıflarda öğrenci sayısı azaltılacak. Öğrenciler bölünerek pazartesi-çarşamba-cuma ve salı-perşembe-cumartesi okula gelecek. Bakanlığın tercih ettiği ise yüz yüze eğitimin ağırlıkta olduğu hibrit model. 

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