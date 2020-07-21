BIST 118.042
DOLAR 6,82
EURO 7,87
ALTIN 404,16
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Muğla'da genç kızı tehdit eden kişi gözaltında

Pınar Gültekin cinayetinin ardından Bodrum'da tehdit edilen bir genç kız için polis harekete geçti. Genç kızı sosyal medya üzerinden tehdit ettiği belirtilen bir kişi gözaltına alındı.

Abone ol

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir kızı sosyal medyadan tehdit ettiği iddia edilen kişi yakalandı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç bir kızın sosyal medyadan tehdit edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. 

İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher'in koordinesindeki çalışmada, başka bir ilde bulunduğu belirlenen genç kız, bulunduğu yerdeki emniyet yetkilerine yönlendirildi. Genç kızı tehdit eden ve Bodrum'da olduğu belirlenen şüpheli ise savcılığın talimatıyla Ortakent Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (21 Temmuz Salı)
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi
HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, gözaltına alındı
Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'da acil duruma neden oldu
AK Partili Göksu'dan İBB'ye tepki: Bundan daha ala israf var mı?
81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'tan Boateng'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan 25 milyon dolarlık balık ihracatı
Aliyev'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Zilhicce ayı orucu nasıl tutulur nasıl niyet edilir Diyanet?
Yorumlar