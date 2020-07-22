Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı
Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğarak öldürdükten sonra cesedini yakan katil zanlısı Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece, "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklandı.Abone ol
Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı, tutuklandı.
Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve jandarmada cinayeti itiraf eden C.M.A, işlemlerinin ardından, geniş güvenlik önlemleri kapsamında adliyeye sevk edildi. Zanlı, "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklandı.
MUĞLA KADIN PLATFORMU ADLİYEYE YÜRÜMEK İSTEDİ
Öte yandan Muğla Kadın Platformu üyeleri, Pınar Gültekin'in öldürülmesini, basın açıklaması ve yürüyüş yaparak, protesto etti. Menteşe ilçesinde, "Pınar Gültekin için sokaktayız, isyandayız" sloganıyla Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, "Sessiz kalmıyoruz", "Yasta değil, isyandayız", "Kadın katliamlarını durduracağız" yazılı dövizlerle Muğla Adliye Sarayına yürümek istedi. Polisin Atatürk Stadı'na kadar yürümelerine izin verdiği kadınlar, slogan atarak ve düdük çalarak yine Sınırsızlık Meydanı'nda yürüyüşlerini sonlandırdı.
Muğla Kadın Platformu adına basın açıklamasını yapan Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı Selin Bileği, günde neredeyse 3 kadının katledildiğini belirtti. Muğla'daki kadınların ve kadın öğrencilerin maruz kaldıkları şiddetin tesadüf, kaza, namusla özdeşleştirilecek ya da "Cinnet geçirdim öldürdüm" denilecek bir durum olmadığını vurgulayan Bileği, "Bizler daha birkaç ay önce Pınar'ın yürüdüğü sokaklarda aynı güvencesiz kanunlar altında baskılanan kadınlarız." dedi.
NE OLMUŞTU?
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul'da yaşayan Pınar'a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı. Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla'ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Pınar Gültekin'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.
CESEDİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları özel ekiple çalışmalarını sürdürürken, Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir kadın cesedi olduğu ihbarı geldi. Bölgeye giden ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'e ait olduğu tespit edildi.