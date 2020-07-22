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Doğu Perinçek de 'İstanbul Sözleşmesi'ne karşı! Kim karşı çıkıyorsa doğru yapıyor

"İstanbul Sözleşmesi Türkiye'nin başına zabıta dikiyor" diyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "İstanbul Sözleşmesine kim karşı çıkıyorsa doğru yapıyor" ifadelerini kullandı.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul Sözleşmesi'nin 'Türkiye'nin başına zabıta dikmek' anlamına geldiğini iddia etti ve "İstanbul Sözleşmesine kim karşı çıkıyorsa doğru yapıyor" ifadelerini kullandı. Ulusal Kanal'da yayınlanan 'Çıkış Yolu' programında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, son günlerde yeniden tartışmaya açılan İstanbul Sözleşmesi'ni yorumladı.

Türkiye'nin başına zabıta dikiyor

"İstanbul Sözleşmesi Türkiye'nin başına zabıta dikiyor" diyen Perinçek, sözleşmeye karşı olduklarını açıklayarak "İstanbul Sözleşmesine kim karşı çıkıyorsa doğru yapıyor" ifadelerini kullandı. Perinçek ayrıca, İstanbul Sözleşmesi'nin 'Çürüyen merkezlerdeki yaşam tarzının Türkiye'ye dayatılması' olduğunu öne sürdü ve şu ifadeleri kullandı:

Çürüyen hayat tarzının Türkiye'ye dayatması

"İstanbul Sözleşmesi, Fransa'nın Almanya'nın çürüyen merkezlerindeki yaşam tarzını Türkiye'ye dayatmaktadır. Atatürk devrimini tamamlarsak kadınımızın kurtuluşunu sağlarız. İstanbul Sözleşmesi bize bir yaşam tarzı dayatıyor. İstanbul Sözleşmesi ile emperyalist kapitalist ülkelerde çürüyen ne varsa bize dayatılıyor."

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