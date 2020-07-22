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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonla görüştü. İki liderin görüşmede Suriye ve Akdeniz'deki gelişmeler ile koronovirüsle mücadelede işbirliği konularını ele aldıkları kaydedildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Libya ve Suriye’deki gelişmeler değerlendirildi, ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde iş birliği yapılabilecek konuları da görüştü.

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