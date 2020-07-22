Damla Horoz ortaya çıktı! Sosyal medyada TT olunca ailesini suçladı Bursa'da bulundu

Gölyaka ilçesi Hacı Yakup köyünde oturan Damla Horuz, pazartesi günü saat 05.00 sıralarında evinden ayrıldı. Damla Horuz’dan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine sosyal medyada 'damlahorozbulunsun' kampanyası başlatıldı. TT olduğunu gören genç kız, sosyal medyadan "Ben iyiyim, kaçırılmadım, bir arkadaşımın evindeyim" iddiasında bulunduğu ve ailesini suçladığı bir video yayınladı. Bu video da "kendisi mi yayınladı yoksa tehditle mi yayınlatıldı" tartışması başlattı. Damla Horoz, Bursa'da kaldığı kız arkadaşının evinde bulundu ve emniyete getirildi.