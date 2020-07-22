Damla Horoz ortaya çıktı! Sosyal medyada TT olunca ailesini suçladı Bursa'da bulundu
DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, geçen pazartesi günü evinden ayrılan Damla Horuz'dan (17) ailesi bir daha haber alamayınca sosyal medyada aramaya başladı. "Damla Horoz Bulunsun" etiketi Twitter'da TT oldu. Bunun üzerine Damla Horoz, bir video yayınlayarak ailesini suçlayan ifadeler kullandı. Genç kız Bursa'da bulundu...
Gölyaka ilçesi Hacı Yakup köyünde oturan Damla Horuz, pazartesi günü saat 05.00 sıralarında evinden ayrıldı. Damla Horuz’dan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine sosyal medyada 'damlahorozbulunsun' kampanyası başlatıldı. TT olduğunu gören genç kız, sosyal medyadan "Ben iyiyim, kaçırılmadım, bir arkadaşımın evindeyim" iddiasında bulunduğu ve ailesini suçladığı bir video yayınladı. Bu video da "kendisi mi yayınladı yoksa tehditle mi yayınlatıldı" tartışması başlattı. Damla Horoz, Bursa'da kaldığı kız arkadaşının evinde bulundu ve emniyete getirildi.
Damla Horoz'un ailesinin başvurusu üzerine Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç kızın sosyal medya hesaplarını incelemeye alırken, asayiş şubesi başta olmak üzere tüm birimler genç kızın bulunması için harekete geçti.
Bu arada, Damla Horuz’un bulunması için sosyal medyada fotoğrafları paylaşılarak, çağrı yapıldı. Sosyal medya platformlarında Damla Horuz’un bulunması için açılan 'damlahoruzbulunsun' etiketi TT oldu.
'damlahorozbulunsun' etiketine birçok ünlü destek verdi. Kampanyaya NBA'de oynayan Türk yıldız Cedi Osman da katıldı.