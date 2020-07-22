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Cübbeli Ahmet Hoca'dan olay Pınar Gültekin mesajı! İslamın emri olan 'kısas'...

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sevgilisi tarafından canavarca Pınar Gültekin'le ilgili yaptığı paylaşımda kadın katilleri için İslamın "kısas" emrinin uygulanmasını istedi.

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Muğla'da eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından önce dövülen, sonra boğularak öldürülen, ormanlık alanda benzinle yakılıp bir varile konulduktan sonra üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayetine her kesimden tepki yağıyor. Çok çarpıcı bir tepki de kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den geldi.

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça memlekette kadın cinayetlerinin bitmeyeceğini söyledi. Cübbeli Hoca, paylaşımında "İslâm’ın kısas emri uygulanmadığı sürece bu memlekette kadın cinâyetleri de durmaz, terör de bitmez! Çünkü insanlar 5-10 sene hapis yatıp bir af çıkması sonucu hayatlarına devâm edeceklerini umuyorlar." dedi.

Pınar'a 'rahmet' katiline 'azap ve lanet' diledi

Cübbeli Ahmet Hoca, paylaşımının devamında da "Bu vesîleyle öldürülen yavrumuz #pinargultekin kızımıza Allâh-u Teâlâ’dan bol rahmetler niyâz ediyor ve bu elîm hâdisenin günahlarına kefâret olup âhirette onu azaptan kurtarmasını diliyoruz. Kendisini öldüren kâtilin üzerine de iki cihanda azaplar, lânetler olsun diye tel'în ediyoruz. Âmîn!" dedi.

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