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Caner Erkin'le Gökhan Gönül'ün geleceği belli oldu

Beşiktaş’ın Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanması Sorumlusu Erdal Torunoğulları, Caner Erkin'in ayrılacağını Gökhan Gönül'ün ise takımda kalacağını duyurdu.

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Beşiktaş’ın Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanması Sorumlusu Erdal Torunoğulları, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson gibi sözleşmesi biten Gökhan Gönül’ün geleceği hakkında Milliyet'e konuştu.

“Gökhan takımda kalacak, onu bırakmayacağız”
Dört yıldır Beşiktaş forması giyen 35 yaşındaki tecrübeli sağ bekle yola devam edeceklerini aktaran siyah-beyazlı yönetici, “Gökhan takımda kalacak, onu bırakmayacağız” dedi.

Nsakala tamam, Caner ayrılacak 
Atiba ile de sözleşme yenileyecek olan siyah-beyazlıların, Alanyaspor’la kontratı biten Fabrice Nsakala ile her konuda anlaşma sağladığı ve bu nedenle Caner Erkin’le kesin olarak yolları ayıracağı ifade edildi.

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