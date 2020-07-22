Fatih Terim Fenerbahçe'nin istediği yıldıza göz koydu ilk temas gerçekleşiyor
Yeni sezondaki yabancı kısıtlaması nedeniyle kadroya yerli takviyesi yapmaya çalışan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin talip olduğu milli futbolcuya göz koydu.
Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlar başladı. Bordo-mavililerin gündeminde Şota, Abdullah Avcı, Prosinecki ve Tayfun Korkut var.
Beşiktaş sezonu 3'üncü sırada bitirmenin hesaplarını yaparken bir yandan da yeni sezon kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Birçok ismi takibe alan siyah-beyazlılarda listenin başını Emre Demir ve Mensah çekiyor. Beşiktaş, Kayserispor'a Mensah ve Emre Demir için resmi teklif yaptı. Beşiktaş, Mensah ve Emre Demir için Kayseri ekibine 1.5 milyon Euro'luk teklif yaptı. Sarı kırmızılılar bu teklifi düşük buldu ve görüşmeler bu aşamada durdu.
Fenerbahçeli Vedat Muriç'e 4-5 takımdan 20-22 milyon Euro bandında resmi tekliflerin olduğu ortaya çıktı.
Mayıs ayında Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius'a Fransa'dan talip var. BBC'nin haberine göre, Montpellier Alman kaleci için devrede. Haberde 2016 yılında Mainz'den 4,7 milyon Sterlin karşılığında Liverpool'a katılan oyuncu için teklif vermedi ancak Kırmızılar 27 yaşındaki eldiven için 6 milyon Euro talep ediyor.