Fatih Terim Fenerbahçe'nin istediği yıldıza göz koydu ilk temas gerçekleşiyor

Beşiktaş sezonu 3'üncü sırada bitirmenin hesaplarını yaparken bir yandan da yeni sezon kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Birçok ismi takibe alan siyah-beyazlılarda listenin başını Emre Demir ve Mensah çekiyor. Beşiktaş, Kayserispor'a Mensah ve Emre Demir için resmi teklif yaptı. Beşiktaş, Mensah ve Emre Demir için Kayseri ekibine 1.5 milyon Euro'luk teklif yaptı. Sarı kırmızılılar bu teklifi düşük buldu ve görüşmeler bu aşamada durdu.