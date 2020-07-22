Dolarda istikrarlı hareket aşağı yönlü kırıldı! Dolarda hareketlilik

Gece saatlerinde dolar kuru, 6.82'Ye kadar geriledi ancak tutunamadı. Dolar/TL, 22 Temmuz sabahına 6.84 TL'den başladı.

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Dolar endeksi pandeminin daha kötüye gidebileceği ve artan dolar likiditesi nedeniyle sert düşerken dolar/TL'de 6.85'teki istikrarlı hareket aşağı yönlü kırıldı.

Dolarda küresel değer kaybı

ABD'de yaşanan gelişmeler nedeniyle dolar endeksi dün son 5 ayın en düşüğünü gördü. Ekonominin hala teşvike ihtiyacı olması ve trilyon dolarlık yeni paket tartışmalarının yanı sıra Trump, koronavirüs salgınının daha da kötüye gidebileceğini belirtmesi dolarda küresel değer kaybına yol açtı.

Dolardaki düşüş euro ve piyasalara ise olumlun yansıdı.

6.82'ye kadar indi

Faizlerin de getirisi eğrisinin altına gerilemesiyle gelişen ülke paraları dolar karşısında pozitif ayrışırken dolar/TL paritesi uzun zaman sonra 6.85'teki direnci aşağı yönlü kırdı ve 6.82'ye kadar indi. Kur daha sonra tekrar 6.84'e çıktı.