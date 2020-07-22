Ezgi Öcal kimdir yaşı kaç instagram da fan krizi çıkardı

Manken Ezgi Öcal'ın instagram ifşası günün magazin olayı oldu. Ezgi Öcal'ın fotoğrafını beğenen Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhanı 'Yine başladı büyük fanım' notuyla ifşa eden Ezgi Öcal krize yol açtı. Yasemin Özilhan eşini takipten çıkardı fakat kısa süre sonra yeniden takibe aldı. Peki kriz çıkaran Ezgi Öcal kimdir, kaç yaşında?

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Manken Ezgi Öcal Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan arasında krize neden oldu. Ezgi Öcal, İzzet Özilhan'ın beğendiği instagram pozlarını ifşa ederek 'Yine başladı büyük fanım' notuyla paylaştı. Bu durum evli çift arasında krize neden oldu. Peki kimdir bu Ezgi Öcal, kaç yaşında?

Yasemin Özilhan, 2011 yılında İzzet Özilhan ile nikah masasına oturdu.Çiftin bu evlilikten Emine ve Ela adında iki kızları oldu. Magazin dünyasının örnek evlilikleri arasında gösterilen çift, bugün sosyal medya krizi ile gündeme geldi.

İddialara göre, Yasemin Özilhan Instagram sayfasında Ezgi Öcel'in fotoğraflarını beğenen 9 yıllık eşini takipten çıkardı.

Haberler karşısında sessiz kalmayı tercih eden çiftten Yasemin Özilhan, bir süre sonra eşini yeniden takibe aldı. Özilhan'ın bu hamlesi 'kriz kısa sürdü' yorumlarına neden oldu.