Trezeguet Aston Villa'yı Premier Lig'de tutmaya kararlı

CHP'yi Abdullah Gül ve Ali Babacan'a uygun hale getirme görevi Erdoğan Toprak'a verildi!

Okullar için 2 senaryo! Okullar Covid-19 nedeniyle açılamazsa neler olacak?

Doğu Perinçek de 'İstanbul Sözleşmesi'ne karşı! Kim karşı çıkıyorsa doğru yapıyor