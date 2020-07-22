BIST 118.042
DOLAR 6,85
EURO 7,89
ALTIN 409,45
HABER /  YEREL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Ankara'da alt geçitteki kazada bilanço ağır oldu

İhlas Haber Ajansı

ANKARA'da temizlik aracına çarpan otomobilde 2 kişi feci şekilde can verdi. Olayda 1'i çocuk 3 kişi de yaralı olarak kurtuldu.

Abone ol

Kaza, saat 04.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarı ile 1071 Malazgirt Bulvarının kesişimindeki alt geçitte meydana geldi.

Şükrü Ç. Kontrolündeki 18 AT 480 plakalı otomobil, Gölbaşı istikametinde seyrederken alt geçite girdiği sırada aynı istikamette ilerleyen ve sol şeritte bulunan Bahset K. idaresindeki 06 AZ 9077 plakalı Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait temizlik aracına arkadan çarptı.

Kaza, 2 kişinin sonu oldu

Kazada, otomobilde bulunan Osman Doğru (70) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın hayatını kaybederken sürücü Şükrü Ç, Gülbahar Ç. ve küçük çocuk Cemalettin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken polis ekipleri de alt geçiti araç trafiğine kapattı. Kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İzmir'de yaşayan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe'den haber alınamıyor! Ailesi yardım istedi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Gram altın rekora doymuyor! 410 liraya yükseldi
CHP'yi Abdullah Gül ve Ali Babacan'a uygun hale getirme görevi Erdoğan Toprak'a verildi!
Okullar için 2 senaryo! Okullar Covid-19 nedeniyle açılamazsa neler olacak?
Doğu Perinçek de 'İstanbul Sözleşmesi'ne karşı! Kim karşı çıkıyorsa doğru yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 31 kaçak göçmen kurtarıldı
Ezgi Öcal kimdir yaşı kaç instagram da fan krizi çıkardı
Caner Erkin'le Gökhan Gönül'ün geleceği belli oldu
Dolarda istikrarlı hareket aşağı yönlü kırıldı! Dolarda hareketlilik
Fahrettin Altun'dan Pınar Gültekin'in katili ile ilgili paylaşım
Somer Sivrioğlu aslen nereli kaç yaşında Somer Sef kimdir hayatı
Yorumlar