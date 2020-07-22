İzmir'de 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe kayboldu! Üzerinde gri bir elbise var

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe, 21 Temmuz Salı akşamı gittiği Manisa'da kayboldu. Aile Hıdırtepe'nin eve dönmemesi üzerine emniyete kayıp başvurusunda bulundu. Kardeşinin yaptığı paylaşıma göre en son saat 20:00 sularında Manisa Cumhuriyet mahallesinde görülen Hıdırtepe'nin üzerinde gri bir elbise var.