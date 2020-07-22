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İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu

İkna çalışmaları olumlu sonuç vermeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı son olarak 2 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

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İçişleri Bakanlığı ikna çalışmaları sonucu 2 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu. Bununla birlikte teslim olan terörist sayısı 112’ye yükseldi. İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama:

 "İkna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldu, ocak ayından bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 112’ye yükseldi."

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