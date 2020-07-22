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Mehmet Topal: Huzuru buldum kalmak istiyorum

Tecrübeli futbolcu Mehmet Topal kendisi için huzurun daha çok önemli olduğunu, onu da Başakşehir'de bulduğunu belirterek takımda kalmak istediğini söyledi. Topal, şampiyonluğun da hak edilmiş olduğunu vurguladı.

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Üç farklı takımda mutlu sona ulaşarak tarihe geçen Mehmet Topal, Medipol Başakşehir formasını terletmeye devam etmek istediğini söyledi.

Çok sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ve sonunun güzel bittiğini dile getiren tecrübeli futbolcu şunları söyledi:

“Valla ağabey, şampiyonluk onca emeği taçlandırmaktır. Takımda müthiş bir arkadaşlık, bütünlük var. Oynayan da mutlu, oynamayan da. Özellikle oynamayanlar bile küsmüyorlardı, tam tersi kenardan bize pozitif enerji veriyorlardı. Başarının temeli; takımdaşlık, inanmışlık, özveri ve çok çalışmaktır. Okan hocamız sabah, akşam tesislerdeydi, sürekli çalışıyordu.

"Başakşehir’de kalmak istiyorum"

"Bu şampiyonluk hak edilmiş şampiyonluktur. Bunda yönetim, teknik direktör, bizler, personel ve çalışanların herkesin payı var.Devler Ligi’ne kalmak elbette önemli... Şu anda UEFA Avrupa Ligi var, bu kulvarda da güzel işler yapacağımıza inanıyorum.”

Mehmet Topal, Başakşehir’de mutlu olduğunu da anımsatarak, “Burada hem mutlu, hem çok huzurluyum. Beni tanıyanlar bilir, parayla-pulla pek işim olmaz. Önemli olan huzurdur. Burada da onu fazlasıyla buldum. Tabii ki kalmak isterim. Ancak ligde son bir maçımız var, artı UEFA Kupası var. Onlar bittikten sonra oturulur, konuşulur. Dediğim gibi Başakşehir’de kalmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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