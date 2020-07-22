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MGK, Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Gündemde kritik konu başlıkları var

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK) temmuz ayı olağan toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de yapılacak. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) öncesi yapılacak toplantının ana gündemini Libya ve Suriye’deki gelişmeler oluşturacak.

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Darbeci Hafter’i destekleyen Mısır yönetimi, Libya’ya asker gönderme kararı almıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Malta, Libya ve Katarlı muhataplarıyla diplomasi trafiğini artırdı. Yaşanan tüm gelişmeler toplantıda masaya yatırılacak ve TSK’nın bölgedeki faaliyetleri ve Libya’da atılacak yeni adımlar ele alınacak.

İdlib'deki gelişmeler

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre, ateşkes kararının alındığı İdlib’de, zaman zaman Suriye yönetimi ile muhalifler arasında çatışmalar yaşanıyor. Kurul toplantıda Suriye’deki son gelişmeleri de değerlendirecek.

Azerbaycan - Ermenistan çatışması

Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalarda Türkiye’nin Azerbaycan’a vereceği katkılar, Türkiye’nin Akdeniz’deki faaliyetleri ve koronavirüs salgını ile mücadelede atılan ve atılacak adımlar da toplantıda ele alınacak.

“Pençe-Kaplan” operasyonu

Irak’ın kuzeyinde devam eden “Pençe-Kaplan” operasyonu, yurt içinde başlatılan “Yıldırım” operasyonları, FETÖ ile mücadeleye ilişkin son notlar da kurulun gündeminde olacak.

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