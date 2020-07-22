BIST 118.042
DOLAR 6,85
EURO 7,89
ALTIN 409,45
HABER /  POLİTİKA
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

CHP'de kurultay! Genel başkanlık yarışında Kılıçdaroğlu'na karşı iki aday çıktı

CHP'de bu hafta sonu yapılacak kongre öncesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı İlhan Cihaner'in ardından Prof. Dr. Tolga Yaman da adaylığını açıkladı.

Abone ol

CHP kurultay onur üyesi Prof. Tolga Yarman, önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan CHP 37. olağan kurultayı için genel başkanlığa aday olduğunu açıklayacağını duyurdu.

CHP'nin 25-26 Temmuz'da yapacağı 37. Olağan Kurultayı için hazırlıklar sürerken, genel başkan adaylığı ve partinin en üst yönetim organı olan Parti Meclisi (PM) için de kulisler hareketlendi.

Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha

'Gelecek İçin Biz' grubu Yürütme Kurulu Üyesi Örgütlenmeden Sorumlu Murat Akbaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 37. Kurultay'ı öncesi yaptığı açıklamada PM üyesi İlhan Cihaner'in Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olacağını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı. CHP Onur üyelerinden Prof. Tolga Yarman, adaylığını açıklayarak bugün saat 11.00'de, CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması düzenleyeceğini duyurdu.

Parti içinde eski milletvekili ve parti yöneticilerinden oluşan 'Onur Kurulu' üyelerinin kurultay alanına alınmayacağı, ancak alan dışına üstü kapalı bir çadır kurularak burada ağırlanabilecekleri ifade edilmişti. Bu karara onur üyelerinden tepki gelmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bankaların bayram kredisi kampanyaları! İşte en hesaplı krediler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Gram altın rekora doymuyor! 410 liraya yükseldi
CHP'yi Abdullah Gül ve Ali Babacan'a uygun hale getirme görevi Erdoğan Toprak'a verildi!
Okullar için 2 senaryo! Okullar Covid-19 nedeniyle açılamazsa neler olacak?
Doğu Perinçek de 'İstanbul Sözleşmesi'ne karşı! Kim karşı çıkıyorsa doğru yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı
ÖNCEKİ HABERLER
MGK, Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Gündemde kritik konu başlıkları var
Mehmet Topal: Huzuru buldum kalmak istiyorum
Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan'dan boşanıyor mu vahim iddia
Galatasaray'da bir dönemin sonu! Selçuk İnan Florya'da veda etti
İlham Aliyev'den Ermenistan'a hodri meydan: Gel teke tek savaşalım
İzzet Özilhan kimdir kaç yaşında hangi şirketin sahibi?
Yorumlar