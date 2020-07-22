BIST 118.199
DOLAR 6,85
EURO 7,90
ALTIN 408,22
HABER /  SPOR
ADV Kurban Rahmettir

Hakan Çalhanoğlu - İbrahimoviç işbirliği 3 puanı getirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 35. haftasında Milan, deplasmanda Sassuolo'yu 2-1 yendi.

Abone ol

Reggio Emilia kentindeki Mapei Stadı'nda oynanan müsabakanın 19. dakikasında gelişen Milan atağında, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun ortasında İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic, kafa golüyle konuk ekibi öne geçirdi: 0-1. 

42. dakikada Sassuolo’nun kazandığı penaltı atışını Francesco Caputo gole çevirdi ve maça yeniden eşitliği getirdi: 1-1.

45+2. dakikada hızlı hücuma kalkan Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun ara pasına hareketlenen İbrahimovic, bu gol pasını iyi değerlendirerek, skoru 2-1’e getirdi.

45+7. dakikada Sassuolo’da Mehdi Bourabia, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, ev sahibi takımı 10 kişi bıraktı. Mücadelenin ilk yarısı Milan’ın üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve Milan, Sassuolo’yu deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı.

Bu sonuçla Milan ligde üst üste 3. galibiyetini alırken, pandemi sonrasında çıktığı 9. lig maçında 7. zaferini yaşadı.

Kırmızı-siyahlı takım, puanını da 59 yaparken, puan tablosunda maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Sassuolo ise bu maçla, sezondaki 13. yenilgisini aldı ve 48 puanla 8. basamakta kaldı.

Oyunda 79 dakika kalan ve daha sonra yerini Giacomo Bonaventura'ya bırakan milli futbolcu Çalhanoğlu, yaptığı 2 asistle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı ve son dönemde yükselen performansını da sürdürdü.

Sassuolo kadrosunda bulunan milli futbolcu Mert Müldür de maça ilk 11'de başlarken, 45 dakika sahada kaldı ve devre arasında yerini Georgios Kyriakopoulos'a bıraktı. 

Ligde 35. haftanın açılış maçında ise aldığı üst üste galibiyetlerle puan tablosunda ikinci sıraya kadar yükselen Atalanta konuk ettiği Bologna'yı 62. dakikada Muriel'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Mavi-siyahlı takım, bu galibiyetle ligde yenilmezlik serisini 15 maça çıkarırken, puanını da 74’e yükseltti. Atalanta maç fazlasıyla, 80 puanlı lig lideri Juventus ile arasındaki puan farkını da 6’ya indirdi.

Juventus, 35. haftada 23 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Udinese ile karşılaşacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! 81 ilde koronavirüs denetimi başladı
Kurbanlık hayvandan koronavirüs bulaşır mı? Prof. Dr. İlhami Çelik açıkladı
Türkiye'den Yunanistan'a kıta sahanlığı tepkisi ve diyalog çağrısı
TBMM'de HDP'li ve AK Partili vekiller tarıştı
Cübbeli Ahmet Hoca'dan olay Pınar Gültekin mesajı! İslamın emri olan 'kısas'...
Gram altın rekora doymuyor! 410 liraya yükseldi
ÖNCEKİ HABERLER
Danilo Zanna kaç yaşında aslen nereli Danilo Şef kiminle evli?
Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener'in Kanal İstanbul görüşmesinden ne çıktı
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Ankara'da FETÖ soruşturması! 25 astsubay hakkında gözaltı kararı
Eski Beşiktaşlı Loris Karius'a Fransa'dan talip var
Celal Sarıgül kimdir yaşı kaç Masterchef Celal instagram pozları fena!
Yorumlar