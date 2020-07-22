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Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

ANTALYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantısı belirlenen ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.A.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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