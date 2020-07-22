Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

İzmir'de 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe kayboldu! Üzerinde gri bir elbise var

Şişli'de güzellik merkezi vurgun yeri oldu! 2017 yılından beri...

Dünyada sadece 4 yerde var! Bartın'daki 80 milyon yıllık bir lav sütunları