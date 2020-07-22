Benfica'da Jorge Jesus dönemi yeniden başlıyor

Jorge Jesus, 3 şampiyonluk yaşadığı ve son dönemde kötü günler geçiren Benfica ile sözleşme imzalamak için Lizbon'a doğru yol aldı.

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Benfica ile 3 yıllık anlaşmaya varan Jorge Jesus, 2009 ve 2015 yılları arasında çalıştırdığı Benfica ile 3 lig şampiyonluğu yaşamış ve 1 Avrupa Ligi finali oynamıştı.

Kariyerini Güney Amerika'ya taşıdıktan sonra Flamengo'da tarihi bir sezon geçiren 65 yaşındaki teknik adam, Rio ekibiyle 5 kupa kaldırdı.

Portekiz Ligi'nde salgın arasından sonra kötü bir grafik çizen Benfica'da Bruno Lage ile Haziran ayında yollar ayrılmıştı. Deneyimli teknik adamın yolu tekrar 3 şampiyonluk yaşadığı Benfica oldu.