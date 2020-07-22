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İzmir'den Manisa'ya kaçan Eylem Hıdırtepe'den haber alınamıyor
İZMİR'in Menemen ilçesinden kaçarak annesinin yaşadığı Manisa'ya gelen 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe'den haber alınamıyor.Abone ol
İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe, babasıyla yaşadığı anlaşmazlık sonrası annesinin yanına gitmek istedi.
En son Manisa'da görüldü
Annesinin yaşadığı Manisa'ya gelen Eylem Hıdırtepe, en son Manisa'nın Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde görüldü.
Arama çalışmaları başladı
Dün akşam saat 20.00'den beri kendisinden haber alınamayan Eylem Hıdırtepe'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Genç kızın görülmesi halinde haber verilmesini isteyen Eylem'in ailesi, gelecek sevindirici haberi bekliyor.