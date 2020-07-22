BIST 118.199
DOLAR 6,85
EURO 7,90
ALTIN 408,22
HABER /  YEREL
ADV Kurban Rahmettir

İzmir'den Manisa'ya kaçan Eylem Hıdırtepe'den haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'in Menemen ilçesinden kaçarak annesinin yaşadığı Manisa'ya gelen 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe'den haber alınamıyor.

Abone ol

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe, babasıyla yaşadığı anlaşmazlık sonrası annesinin yanına gitmek istedi.

En son Manisa'da görüldü
Annesinin yaşadığı Manisa'ya gelen Eylem Hıdırtepe, en son Manisa'nın Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde görüldü.

Arama çalışmaları başladı
Dün akşam saat 20.00'den beri kendisinden haber alınamayan Eylem Hıdırtepe'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Genç kızın görülmesi halinde haber verilmesini isteyen Eylem'in ailesi, gelecek sevindirici haberi bekliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Evde bakım ücreti ve engelli aylığına zam! Bakan Selçuk açıkladı
Türkiye’ye ilk koronavirüs vakası nereden geldi? Sağlık Bakanı yardımcısı açıkladı
İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! 81 ilde koronavirüs denetimi başladı
Kurbanlık hayvandan koronavirüs bulaşır mı? Prof. Dr. İlhami Çelik açıkladı
Türkiye'den Yunanistan'a kıta sahanlığı tepkisi ve diyalog çağrısı
TBMM'de HDP'li ve AK Partili vekiller tarıştı
ÖNCEKİ HABERLER
Alaska’da 7.8 büyüklüğünde deprem
Ordu'da düğüne diye gitti kör kurşun başına isabet etti
Damla Horoz kimdir yaşı kaç bulundu mu twitter hesabından duyurdu
Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu trafik kazası geçirdi
Zekeriya Öz’ün ByLock yazışmaları deşifre oldu! Gizli isteğine bakın
Mehmet Yalçınkaya eşi kimdir evli mi Mehmet Şef aslen nereli?
Yorumlar