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Ordu'da düğüne diye gitti kör kurşun başına isabet etti

Demirören Haber Ajansı
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ORDU'da bir düğüne katılan İsmail Aşık, belirtilene göre emekli polis Cengiz A.'nın rastgele açıp kör kurşunun başına isabet etmesiyle ağır yaralı kaldırıldığı hastanede öldü.

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Olay, dün akşam, Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi Kutluca mevkisinde meydana geldi.

Havaya ateş açmıştı, başına isabet etti

İddiaya göre, bir evin bahçesinde düzenlenen düğüne katılan emekli polis Cengiz A., havaya rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, davetlilerden İsmail Aşık'ın başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Aşık'a ilk müdaheleyi, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri yaptı. Ağır yaralı olarak Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aşık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu. Emekli polis Cengiz A.'yı gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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