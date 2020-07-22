Alaska’da 7.8 büyüklüğünde deprem

ABD eyaleti Alaska‘da Richter ölçeğine göre 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS)’nin verilerine göre ABD eyaleti Alaska‘da Richter ölçeğine göre 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Alaska’da saat 06:12’de 13 kilometre derinlikte meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi.

Can ve mal kaybına yönelik bir açıklama ise henüz yapılmadı.