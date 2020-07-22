BIST 118.199
DOLAR 6,85
EURO 7,90
ALTIN 408,22
HABER /  EKONOMİ
ADV Kurban Rahmettir

Evde bakım ücreti ve engelli aylığına zam! Bakan Selçuk açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı bakım ücretinin 1544 TL'ye, engelli aylığının ise 851 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Abone ol

Düzenli olarak yapılan ve Temmuz ayı memur maaşı katsayısındaki düzenlemeyle artan sosyal hizmet modellerindeki ödemelere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, 2002 yılında 24 TL olarak ödenen engelli aylıklarını 35 kat artırarak 851 TL’ye çıkardıklarını söyledi.

2020 Temmuz ayı ödeme döneminde 768 bin yaşlı, 637 bin engelli olmak üzere toplamda 1 milyon 405 vatandaşa aylıkların ödendiğini ifade eden Bakan Selçuk, 2020 yılında yapılan ödemelerin ise toplamda 12 milyar TL’ye ulaşacağını kaydetti.

Bakan Selçuk, yaşlı aylıklarının 711.50 TL’ye, yüzde 40-69 arası engelli aylıklarının 567.97 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 851.95 TL’ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

Evde bakım ücreti

18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını olan vatandaşlara ödenen aylıkların da 567.97 TL’ye yükseldiğini kaydeden Bakan Selçuk, ağır silikozis hastalığı bulunanların aylıklarının da 1.562,86 liraya çıktığını açıkladı.

Bakan Selçuk, 535.805 engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, “2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık 1.544,61 TL’ye çıkardık” dedi.

Sosyal Ekonomik Destek

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, ekonomik nedenlerle kurum bakımına bırakılmaması için önce aileleri ve yakınlarının yanında kalmasını destekliyoruz” diyen Bakan Selçuk, “Bu kapsamda aylık 144 bin çocuğumuz için 155 milyon TL Sosyal Ekonomik Destek (SED) sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ailesi yanında bakımı sağlanan çocukların akranları ile aynı şartlara sahip olması için verilen SED hizmetinde çocuk başına yapılan yardım miktarının 1.023 TL’den 1.082 TL’ye yükseldiğini anımsatan Bakan Selçuk, koruyucu ailelere de çocuk başına yapılan ödemede miktarın 1.485 TL’den 1.687 TL’ye çıkarıldığının bilgisini paylaştı.

Ödemeler nasıl yapılıyor?

İhtiyaçları doğrultusunda uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin desteklendiğini vurgulayan Bakan Selçuk, dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile desteklendiğini kaydetti.

Ekonomik olarak desteklenen bireyi ve aileleri üretime ile istihdama yönelik projelerle de buluşturduklarını ifade eden Bakan Selçuk, “Düşük gelirli vatandaşlarımızın bu projelerle ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü şekilde entegre olmasını amaçlıyoruz” dedi.

Bakan Selçuk, ayrıca yaşlı ve engellik aylıklarının ödemelerin her ayın 5 ila 9’u arasında PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bankaların bayram kredisi kampanyaları! İşte en hesaplı krediler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye’ye ilk koronavirüs vakası nereden geldi? Sağlık Bakanı yardımcısı açıkladı
İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! 81 ilde koronavirüs denetimi başladı
Kurbanlık hayvandan koronavirüs bulaşır mı? Prof. Dr. İlhami Çelik açıkladı
Türkiye'den Yunanistan'a kıta sahanlığı tepkisi ve diyalog çağrısı
TBMM'de HDP'li ve AK Partili vekiller tarıştı
Cübbeli Ahmet Hoca'dan olay Pınar Gültekin mesajı! İslamın emri olan 'kısas'...
ÖNCEKİ HABERLER
Zilhicce ayı namazı nasıl kılınır? Zilhicce ayı ibadetleri ve faziletleri
Milan teknik direktör Stefano Pioli ile 'Devam' dedi
Kocaeli'de feci kaza! Uzman çavuş hayatını kaybetti
Damla Horoz bulundu mu son haberi geldi videosu olay oldu
Benfica'da Jorge Jesus dönemi yeniden başlıyor
Somer Şef'in oğlu ve kızı kimdir kaç yaşındalar? Somer Sivrioğlu ailesi
Yorumlar 1 yorum