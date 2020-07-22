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Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu trafik kazası geçirdi

Demirören Haber Ajansı

ÇANKIRI'da meydana gelen kazada Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun içerisinde olduğu otomobil, bir başka otomobille çarpıştı. Kazada Vali Karaömeroğlu ile birlikte 6 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Çankırı-Ankara karayolu üzerindeki Ballıca mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun içinde bulunduğu 06 BH 8774 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 FZ 7350 plakalı otomobil Ankara yolu üzerinde çarpıştı.

Valinin sağlık durumu iyi

Kazada, Vali Karaömeroğlu, şoförü ve koruması ile diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vali Karaömeroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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