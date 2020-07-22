BIST 118.199
DOLAR 6,85
EURO 7,90
ALTIN 408,22
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI
ADV Kurban Rahmettir

İş arkadaşlarına kek ikram eden çalışan işinden oldu

ZONGULDAK'ta tekstil işçisi 13 yıldır çalıştığı fabrikada, evde yaptığı keki, çay molasına 5 dakika kala mesai arkadaşlarına ikram ettiği gerekçesiyle tazminatsız olarak işten çıkartıldı.

Abone ol

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, tekstil işçisi Sevim Akkoç (45), 13 yıldır çalıştığı fabrikada, evde yaptığı keki, çay molasına 5 dakika kala mesai arkadaşlarına ikram ettiği gerekçesiyle tazminatsız olarak işten çıkartıldı. İş mahkemesine dava açan Akkoç, kendisine mobbing uygulandığını öne sürerken, fabrika müdürü Erdal Aydın, Sevim Akkoç'un yasak olan yiyecekleri tüm uyarılar ile tebligatlara rağmen üretim alanında yediğini bu nedenle iş akdinin feshine karar verildiğini söyledi.

Çaycuma ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil fabrikasında 13 yıldır çalışan Sevim Akkoç, 27 Haziran günü evde yaptığı keki, iş yerinde, mesai arkadaşlarına ikram etti. Hakkında tutanak tutulan Akkoç'un savunması alındı. Savunma verdikten sonraki 2 gün, işe giderek mesaiyi tamamlayan Akkoç, 3’üncü gün ise fabrikaya alınmadı. Sevim Akkoç, yetkililerle yaptığı görüşmede, iş akdinin feshedildiğini öğrendi. Fabrika yönetimi, Akkoç'a gönderdiği tebligatta, 2019 Eylül ayında bir çalışanla kavga ettiği ve üretim bölümüne yiyecek ile girilmesinin yasak olmasına rağmen kuralı ihlal ettiği, sorumlu şefi diğer çalışanların arasında küçük düşürmeye çalışarak, tehdit etmesi nedeniyle iş yeri ve iş hukuku kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle iş akdinin bildirimsiz ve tazminatsız feshedildiğini ifade etti. Tazminatını alamayan Akkoç, Çaycuma İş Mahkemesi'ne işe iadesi davası açtı.

'Beni işten atmak için hazırlık yapmışlar' 

Uzun yıllar çalıştığı fabrikada kendisine baskı ve mobbing uygulandığını öne süren Akkoç, kek yüzünden işten atıldığını söyledi.  Akkoç, "27 Haziran'da kek yaptım. Saat 10.00'da molaya çıkıyoruz. Keki molaya 5 dakika kala arkadaşlarıma ikram ettim. Yanımdaki arkadaşlarım yedi. Bant şefimiz, 'Mola geldi mi, niye kek yiyorsun, yasak değil mi?' diye söylendi. Ben de 'Vermiş bulundum bir kere' dedim. Haberim yokken arkadaşlarımı toplamışlar, tutanaklar tutmuşlar. Beni işten atmak için hazırlık yapmışlar" dedi.

'Kek bahaneydi' 

Olaydan sonraki 3’üncü gün fabrikaya alınmadığını anlatan Akkoç, "Cumartesi oldu bu olay. Pazartesi ve salı günü işime devam ettim. Çarşamba günü güvenlik, kartımı basmamamı ve içeri girmememi istedi. Ben kartımı basıp, içeri girdim. Muhasebeye çıktığımda tüm tutanaklar tutulmuş. Tazminatsız iş akdimi feshetmişler. Kek ikram etme bahanesiyle işten atıldım. Şimdi mahkemeye başvurdum. Hakkımı yasal yollarla arayacağım" diye konuştu.

Fabrika müdürü konuştu 

Fabrika Müdürü Erdal Aydın ise Sevim Akkoç'un daha önceleri de iş hukukuna aykırı hareketleri nedeniyle tutanaklar tutulup, uyarıldığını söyledi. Son olayda iş yerinde yasak olan yiyecekleri tüm uyarı ve tebligatlara rağmen üretim alanında yemesiyle ilgili tutanak tutulduğunu kaydeden Aydın, daha sonra iş akdinin feshine karar verildiğini söyledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Emeklinin Kurban bayramı ikramiyesi hesaplara yattı! İkramiyeler ne kadar? Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Evde bakım ücreti ve engelli aylığına zam! Bakan Selçuk açıkladı
Türkiye’ye ilk koronavirüs vakası nereden geldi? Sağlık Bakanı yardımcısı açıkladı
İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! 81 ilde koronavirüs denetimi başladı
Kurbanlık hayvandan koronavirüs bulaşır mı? Prof. Dr. İlhami Çelik açıkladı
Türkiye'den Yunanistan'a kıta sahanlığı tepkisi ve diyalog çağrısı
TBMM'de HDP'li ve AK Partili vekiller tarıştı
ÖNCEKİ HABERLER
Şişli'de saç ekim merkezi vurgun yeri oldu! 2017 yılından beri...
TSK'da yeni dönem! Dövizle askerlik hizmeti kaldırıldı
ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırımı! Tasarıyı onayladılar
Tatilde cilt bakımı nasıl olmalı? İşte sağlıklı bir cilt için ipuçları
İzmir'den Manisa'ya kaçan Eylem Hıdırtepe'den haber alınamıyor
Damla Horoz kimdir yaşı kaç bulundu mu twitter hesabından duyurdu
Yorumlar