BIST 118.774
DOLAR 6,85
EURO 7,93
ALTIN 408,63
HABER /  YEREL
ADV Kurban Rahmettir

Kayseri'de müdür yardımcısını ölü buldu

Anadolu Ajansı

KAYSERİ'de kurs gören öğrencilerden biri müdür yardımcısı Mustafa Sümer'i koridorda hareketsiz buldu. İhbarla gelen ekipler öldüğünü belirlerken talihsiz adamın yakın bir tarihte sinüzit ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

Abone ol

Merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Temel Yeterlilik Testi (TYT) kursu gören öğrencilerden biri, sabah okula geldiğinde müdür yardımcısı Mustafa Sümer'i (55) koridordaki kanepede başı masaya yaslı vaziyette hareketsiz görünce durumu öğretmenlerine bildirdi.

Yakın zamanda sinüzit ameliyatı geçirmiş

Öğretmenlerin haber vermesiyle okula polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede, Sümer'in hayatını kaybettiğini belirlerken cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Sümer'in, yüksek tansiyon hastası olduğu ve yakın zamanda sinüzit ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İzmir'de 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe kayboldu! Üzerinde gri bir elbise var Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD, Çin’e 72 saat süre verdi! Başkonsolosluğun kapatılmasını istediler
TSK'da yeni dönem! Dövizle askerlik hizmeti kaldırıldı
ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırımı! Tasarıyı onayladılar
Evde bakım ücreti ve engelli aylığına zam! Bakan Selçuk açıkladı
Zekeriya Öz’ün ByLock yazışmaları deşifre oldu! Gizli isteğine bakın
Türkiye’ye ilk koronavirüs vakası nereden geldi? Sağlık Bakanı yardımcısı açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş'tan Kurban Bayramı uyarısı
Zilhicce ayı namazı nasıl kılınır? Zilhicce ayı ibadetleri ve faziletleri
PTT'den Ayasofya Camii için özel pul
İş arkadaşlarına kek ikram eden çalışan işinden oldu
Celal Sarıgül kimdir yaşı kaç Masterchef Celal instagram pozları fena!
Aşkı Memnu'nun finali saat kaçta ne zaman Kanal D duyurdu
Yorumlar