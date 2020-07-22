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Kayseri'de müdür yardımcısını ölü buldu
KAYSERİ'de kurs gören öğrencilerden biri müdür yardımcısı Mustafa Sümer'i koridorda hareketsiz buldu. İhbarla gelen ekipler öldüğünü belirlerken talihsiz adamın yakın bir tarihte sinüzit ameliyatı geçirdiği öğrenildi.Abone ol
Merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Temel Yeterlilik Testi (TYT) kursu gören öğrencilerden biri, sabah okula geldiğinde müdür yardımcısı Mustafa Sümer'i (55) koridordaki kanepede başı masaya yaslı vaziyette hareketsiz görünce durumu öğretmenlerine bildirdi.
Yakın zamanda sinüzit ameliyatı geçirmiş
Öğretmenlerin haber vermesiyle okula polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede, Sümer'in hayatını kaybettiğini belirlerken cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
Sümer'in, yüksek tansiyon hastası olduğu ve yakın zamanda sinüzit ameliyatı geçirdiği öğrenildi.
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