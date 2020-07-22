Celal Sarıgül kimdir yaşı kaç Masterchef Celal instagram pozları fena!

Masterchef Türkiye 2020 heyecan dolu eleme bölümleri ile başladı. Bu sene yarışmaya katılan ve jüri üyelerinden oany alan isimlerden biri de Celal Sarıgül oldu. Tanıtımlarda görünen ve büyük ilgi toplayan Celal Sarıgül kimdiri kaç yaşında ve nereli soruları merak konusu oldu.

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Masterchef Türkiye yeni bölümleri ile TV8 ekranlarında başladı. Jüri üyelerinin karşısına çıkan ve düellolara katılmayı hak eden isimlerden biri de Celal Sarıgül oldu. ‘MasterChef benim hayalimdi, burada kalıcı olmayı düşünüyorum.’ Sözleriyle iddiasını ortaya koydu. Peki, MasterChef Celal Sarıgül kimdir, nereli ve kaç yaşında?



MasterChef Türkiye 2020 yarışmacı adaylarından Celal Sarıgül, 1994 doğumlu. Kıbrıs’tan yarışmaya katılıyor ancak aslen Antalyalı.

Sporla da ilgili olan Celal Sarıgül, yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs’ta ve Antalya’da aşçılık yapıyor. MasterChef 21 Temmuz tanıtımında ön plana çıkan Celal Sarıgül, ‘MasterChef benim hayalimdi, burada kalıcı olmayı düşünüyorum.’ Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.