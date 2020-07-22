ABD, Çin’e 72 saat süre verdi! Başkonsolosluğun kapatılmasını istediler

ÇİN'in resmi medya kuruluşu Global Times, "ABD, Çin'den Houston'daki başkonsolosluğu 72 saat içerisinde kapatılmasını talep etti" iddiasında bulundu.

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ABD ile Çin arasındaki tansiyon yükselmeye devam ediyor… Koronavirüs salgınının küresel bir pandemi halini almasında Washington’ın suçladığı Çin’den flaş açıklamalar geldi.

72 saat süre

Global Times’ın ortaya attığı, “ABD, Çin’e 72 saat süre verdi ve Houston’daki başkonsolosluğun kapanmasını istediği” iddiasında gerçeklik payı olduğu ortaya çıktı.

ABD yanlış kararını düzeltmeli ya da karşılığına hazır olmalı.

Çin Dışişleri Bakanlığı bugün bir açıklama yaparak, ABD’nin Houston’daki başkonsolosluk için böyle bir talebi olduğunu doğruladı. Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve açıklamalarda bulunan Wang Wenbin, şunları kaydetti: Salı günü bize böyle bir talep geldi ve konsolosluğun kapatılması istendi. Konsoloslukta çalışmalar normal bir şekilde devam ediyordu. Bu talebi kınıyoruz. ABD yanlış kararını düzeltmeli ya da karşılığına hazır olmalı.