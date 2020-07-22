ADV Kurban Rahmettir
Kamu ve özel sektörde staj seferberliği başladı! Bakan Berat Albayrak paylaştı!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan staj seferberliğine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Kamu ve gönüllü özel sektör kurum, kuruluşlarımızın iş birliği ile staj seferberligi programımız tam gençlerimize göre" dedi.Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan staj seferberliğine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, "Kamu ve gönüllü özel sektör kurum, kuruluşlarımızın iş birliği ile staj seferberligi programımız tam gençlerimize göre" dedi.
📢Kamu ve gönüllü özel sektör kurum, kuruluşlarımızın iş birliği ile #stajseferberligi programımız tam gençlerimize göre‼️— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 22, 2020
Detaylar👇https://t.co/L5Zq56Sp9q#yetenekheryerde https://t.co/Sz6beoWY0o
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Emeklinin Kurban bayramı ikramiyesi hesaplara yattı! İkramiyeler ne kadar?