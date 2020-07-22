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Kamu ve özel sektörde staj seferberliği başladı! Bakan Berat Albayrak paylaştı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan staj seferberliğine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Kamu ve gönüllü özel sektör kurum, kuruluşlarımızın iş birliği ile staj seferberligi programımız tam gençlerimize göre" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan staj seferberliğine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Kamu ve gönüllü özel sektör kurum, kuruluşlarımızın iş birliği ile staj seferberligi programımız tam gençlerimize göre" dedi.

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