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MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin yakalandığını bildirdi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin, huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.
Teröristler, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.