Tüm sektör endeksleri artışla başladı! En fazla kazandıran...

Borsa Salı gününü düşüşle kapatması sonrası yükselişine devam ediyor. Tüm sektör endeksleri güne artışla başladı.

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Salı gününe 120 bin seviyesinin üzerinde başlayan Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi, 120,585 puan ile 17 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından günü 118,042 puandan tamamladı. Düşüşte Türkiye'nin Meis Adası bölgesi ile ilgili NAVTEX ilan etmesinin etkili olduğu belirtiliyor.

Tüm sektör endeksleri artışla başladı

BIST 100 Endeksi Çarşamba gününe yüzde 0.66 artışla 118,815 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0.48 ve holding endeksi yüzde 0.66 yükseldi. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3.30 ile turizm oldu.

Dolar/TL kuru dün geç saatlerde 6.8196'ya kadar gerilemesinin ardından sabah saatlerinde yükselerek TSİ 10:05'te 6.85'in üzerine tırmandı. Dolar Endeksi (DXY) hafta başından bu yana kademeli olarak 95.047 puana kadar düştü.

Türkiye'nin 2 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi yüzde 10.37 ile değişmedi. 10 yıl vadelileri faizi 3 baz puan düşüşle yüzde 12.30 oldu.

Küresel piyasalar

Yurt dışında şirket bilançoları gelmeyi sürdürürken yatırımcılar küresel hisselerdeki yükselişi değerlendiriyor. ABD'de endeksler hafta başındaki kazanımlarını sürdüremeyerek karışık seyretti.

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin 750 milyar euroluk ortak tahvil arzını öngören teşvik paketi konusunda anlaşmaya varması piyasaları desteklerken, dikkatler ABD'de yeni teşvik ile ilgili gelişmelere odaklandı.

Dolar ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs uyarısının ardından önemli paralar karşısında değer kaybetti. Euro dolar karşısında Ocak 2019'dan beri en yüksek seviyeyi gördü. Altın teşvik beklentileri ile rekor seviyeye doğru hareketlenirken, gümüş yedi yılın zirvesine tırmandı.

Merkez Bankası Perşembe günü faiz kararını verecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu hafta Perşembe günü Temmuz ayı politika toplantısını gerçekleştirecek. Fonlama faizi yüzde 8.25 seviyesinde bulunuyor.

Bloomberg HT Araştırma’nın TCMB faiz kararına ilişkin anketine katılan 17 kurumun medyan beklentisi Merkez'in faiz değiştirmeyeceği yönünde.

Merkez Bankası, güçlü indirim serisinin ardından son toplantısında faiz değiştirmemişti.