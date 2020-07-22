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Bugün Aşk-ı Memnu yok mu Kanal D yayın akışı 22 Temmuz listesi

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Türk televizyonlarının efsane dizisi olan ve yayınlandığı her hafta reyting listelerini alt üst eden Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri ile Kanal D ekranlarında yayınlanıyordu. Bugün final bölümü yayınlanacak olan dizinin yayın saati değişti. Aşk-ı Memnu final bölümü bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.

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Aşk-ı Memnu final bölümü ne zaman sorusu bugün dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Kanal D'nin yayınlandığı döneme damga vuran ve aradan geçen 10 yıla rağmen hala aynı heyecanla izlenen dizisi "Aşk-ı Memnu"nun final bölümü 22 Temmuz Çarşamba yeniden ekrana geliyor.

Halid Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eserinden uyarlanan dizi, etkileyici senaryosu ve efsane oyuncu kadrosuyla milyonları ekrana kilitlemişti. Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin yer aldığı dizinin final bölümü, en yüksek izlenme oranına sahip yerli dizilerinden biri olarak tarihe geçmişti.

Tekrarları reyting listesinde ilk sıralarda yer alan Aşk-ı Memnu, final bölümü ile 22 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de...

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