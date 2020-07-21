Emir Sarıgül kimdir yaşı kaç? Emir Sarıgül eşi kim evli mi?

Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın aşk pozu magazin basınına damga vurdu. Daha önce haklarında aşk iddiası çıkmış fakat ikili yalanlamıştı. Önce kanaldan sonra 7 yıllık eşinden ayrılan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül ile yanak yanağa pozu basına sızdı. Peki Emir Sarıgül kimdir, eşinden boşandı mı, evli mi?

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Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile sunucu Buket Aydın'ın aşk pozu magazin basınında bomba etkisi yaratttı. Geçtiğimiz mayıs ayında modacı Barbaros Şansal ikilinin gizli aşk yaşadığını söylemiş ve fakat iki taraf da anında bu iddiaları yalanlamıştı. Dün basına sızan bir fotoğraf ise aşkı ortaya koydu. Yanak yanağa pozları magazine düşen Emir Sarıgül 2019 yılında eşi Fatoş Altınbaş'tan ayrılmıştı. Buket Aydın ise ani bir kararlar önce Kanal D ekranlarından ardından da 7 yıllık eşi Erce Baykal'dan ayrılmıştı.

Daha önce aşklarını yalanlayan çiftin Bodrum'da tatilde çekilmiş pozları ile aşkları belgelenmiş oldu.

EMİR SARIGÜL KİMDİR?

Abdurrahman Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül'ün ilk eşi Hülya Köksaloğlu'ndan olma oğludur. Emir'e hamile olan annesine kanser teşhisi konmuş, anne buna rağmen doğumda ısrarcı olmuştur. 1981 yılında İstanbul'da doğan Emir Sarıgül 1985 yılında, henüz 3,5 – 4 yaşlarındayken kanser hastası olan annesini kaybetmiştir. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Emir Sarıgül, Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi'nde mezun olmuştur. Ardından Yeditepe Üniversitesi'ni kazanmıştır.

Emir Sarıgül, geçtiğimiz sene eşi Fatoş Altınbaş'tan boşanmıştı. Ancak Sibel Can'la gizli saklı 4 yıl aşk yaşadığı da hep dedikodular arasındaydı.

Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü tamamlamasının ardından master eğitimi almak üzere İngiltere'ye gitmiştir. Londra'daki American Intercontinental University'de aldığı yabancı dil eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönmüş ve iş hayatına atılmıştır.

Özellikle inşaat sektöründe başarılı işler yapan Emir Sarıgül, bu alanda kendinden sıkça söz ettirmiştir. Halen inşaat sektöründe faaliyet gösteren Maritza Şirketler Grubu’nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.