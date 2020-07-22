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Ali Koç Fenerbahçelileri vasata alıştırdı gelen gideni arattı

Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde 30'dan fazla transfer yapıldı ancak gelenler gideni aratırken sarı-lacivertli taraftarlar vasata alıştırıldı.

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Fenerbahçe Başkan Ali Koç döneminde son iki sezonda 30’un üzerinde transfer yaptı, her sezon kadro neredeyse sil baştan yenilendi. Ancak gelenler gidenleri arattı ki, yeni sezonda bir kere daha kapsamlı bir rotasyon için kollar sıvandı.

Skrtel Fener'den gitti şampiyon oldu
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Giuliano’nun yerini doldurması umuduyla alınan Benzia gerçek anlamda hayal kırıklığı yaşatmıştı ama Miha Zajc ve Max Kruse de çare olamadı. Sloven mücevheri kayıp hazine rolüne bürünürken, Alman panzeri motor yakıp kaçmayı tercih etti. Toplam 6 transferin yapıldığı stoper mevkiinde bir Skrtel bulunamadı. Skrtel, Başakşehir’le şampiyonluğa ulaşıp manşetleri süslerken, Fenerbahçe savunma zaaflarıyla haberlere konu oldu.

Rodrigues, Valbuena'nın tırnağı olamaz
Galatasaray’daki performansıyla akıllara kazınan Rodrigues de Fenerbahçe’nin büyük beklentilerle transfer ettiği bir oyuncuydu ama Afrikalı sergilediği performansla, selefi Valbuena’nın yanına bile yaklaşamadı. Rodrigues’in 3 gol, 5 asistle oynadığı sezonda Fransız, Olimpiakos’ta 9 gol attı, 23 asist yaptı.

Mevlüt Erdinç, hayal kırıklığı yarattı
Mevlüt Erdinç, Soldado’yu hatta Slimani’yi bile mumla arattı. Mehmet Topal da Başakşehir’le şampiyonluk yaşarken, takımda onun boşluğunu dolduran bir isim olmadı. Caner ve Gökhan isimlerinin anılması Fenerbahçe’deki mevcut durumun özeti aslında.

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