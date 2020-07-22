Galatasaray'da Mariano ile yollar ayrıldı

Galatasaray’daki son antrenmanına çıkan Mariano Ferreira, idmanın ardından teknik heyet ve takım arkadaşları ile vedalaştı.

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Galatasaray'da Selçuk İnan'ın futbolu bırakmasının ardından ikinci ayrılık yaşandı. Galatasaray’daki son antrenmanına çıkan Mariano, idmanın ardından teknik heyet ve takım arkadaşları ile vedalaştı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Galatasaray'daki son antrenmanına çıkan Brezilyalı futbolcumuz Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetimizle vedalaştı."