BIST 118.774
DOLAR 6,85
EURO 7,93
ALTIN 408,63
HABER /  GALATASARAY
ADV Kurban Rahmettir

Galatasaray'da Mariano ile yollar ayrıldı

Galatasaray’daki son antrenmanına çıkan Mariano Ferreira, idmanın ardından teknik heyet ve takım arkadaşları ile vedalaştı.

Abone ol

Galatasaray'da Selçuk İnan'ın futbolu bırakmasının ardından ikinci ayrılık yaşandı. Galatasaray’daki son antrenmanına çıkan Mariano, idmanın ardından teknik heyet ve takım arkadaşları ile vedalaştı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Galatasaray'daki son antrenmanına çıkan Brezilyalı futbolcumuz Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetimizle vedalaştı."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış istifa etti! Pişman olan darbecilere sahip çıkmalıyız
Kamu ve özel sektörde staj seferberliği başladı! Bakan Berat Albayrak paylaştı!
ABD, Çin’e 72 saat süre verdi! Başkonsolosluğun kapatılmasını istediler
TSK'da yeni dönem! Dövizle askerlik hizmeti kaldırıldı
ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırımı! Tasarıyı onayladılar
Evde bakım ücreti ve engelli aylığına zam! Bakan Selçuk açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Aşkı Memnu'nun finali saat kaçta ne zaman Kanal D duyurdu
HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda
Emekli polis düğünde ateş etti, davetli öldü
Murat Övünç oğlu Burakcan kimdir yaşı kaç annesi kim?
Gülistan Doku'yu arama çalışmalarında flaş gelişme! Tahliye başladı
İzzet Özilhan kimdir kaç yaşında hangi şirketin sahibi?
Yorumlar