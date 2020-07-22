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Suriye'de iç savaşın gölgesinde seçim! Esad'ın partisi çoğunluğu kazandı

İç savaşın halen sürdüğü Suriye'deki seçimlerde Devlet Başkanı Beşar Esad'ın partisi; Arap Sosyalist Baas Partisi, parlamentoda çoğunluğu kazandı.

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Baas ve müttefik partilerden oluşan "Ulusal Birlik" 250 sandalyeli parlamentodaki 177 sandalyeyi aldı.

Suriye Seçim Komisyonu Başkanı Samir Zamrek, seçimlere katılımın yüzde 33 olduğunu duyurdu. Bu oran 2016'da yüzde 57 idi. Zamrek, sonuçtan memnun olmayan adayların üç gün içinde itiraz edebileceğini bildirdi.

Yıllardır süren iç savaş sebebiyle yerinden olan milyonlarca Suriye vatandaşı, ekonominin giderek kötüleştiği günlerde yapılan seçimde oy kullanamadı.

"Adayları rejim seçti"

Cenevre'deki barış sürecinde muhalefet komitesinde yer alan Yahya El-Eridi, "Bu seçimler meşru değildir. Adayları rejim seçti. Bağımsız adayları bile onlar seçti" değerlendirmesinde bulundu. El-Eridi, "Suriye halkının oy kullanma hakkı yoktu; bu rejim tarafından sergilenen bir tiyatroydu" diye konuştu.

Ne olmuştu?

İlk olarak Nisan ayında yapılacağı duyurulan parlamento seçimleri, Koronavirüs salgını sebebiyle iki defa ertelenmişti. 

Ülkenin topraklarının yaklaşık yüzde 70'inde kontrol sağlayan Şam, bu bölgelerde 7 binden fazla seçim merkezi kurulduğunu duyurdu. Hükûmet, geçen aylarda muhalif güçlerden aldığı topraklara da ilk kez sandık kurdu. 

Adaylardan çoğu, ekonomiyi iyileştireceklerini ve ülkenin savaş sebebiyle harap olan alt yapısını düzelteceklerini vaat etti.

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