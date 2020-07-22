Medipol Başakşehir, Azubuike'nin bonservisini aldı

Başakşehir, Mısır ekibi Pyramids’ten kiraladığı Azubuike’nin bonservisini satın aldı.

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Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir bir yanda da yeni sezonun kadrosunu planlıyor. Turuncu-lacivertliler, sezon başında Mısır'ın Pyramids takımından bir yıllığına kiralanan Azubuike'nin bonservisini aldı.

Nijeryalı oyuncunun satın alma opsiyonu 2 milyon Euro idi. Yapılan pazarlıklar sonucu 1.5 milyon Euro altında bir rakama bitti.

Bu sezon turuncu lacivertli takımla toplamda 31 maça çıkan orta saha oyuncusu, özellikle mücadeleci oyunuyla teknik direktör Okan Buruk'un takımda görmek istediği bir isim olduğu için bonservisinin alınarak takımda kalmasının sağlanacağı öğrenildi.