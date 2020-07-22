e devlet lisans tamamlama başvurusu yapma ekranı TC ile giriş

2020 yılı Sağlıkta Lisans Tamamlama sınavına katılmak isteyen vatandaşlar tarafından ''Sağlıkta Lisans Tamamlama 2020 kontenjan listesi'' sorusu merak ediliyor. Peki e devlet üzerinden nasıl başvuru yapılacak, üniversitelerin kontenjanları ne kadar?

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Sağlıkta ön lisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adayların başvuru süreci e-devlet YÖK sayfası üzerinden yapılabiliyor. Lisans tamamlama başvurularında adaylar en fazla 20 tercih yapabiliyor. 2019 Sağlıkta Lisans Tamamlama yerleştirmelerinin bitmesinin ardından gözler 2020 yılı Sağlıkta Lisans Tamamlama başvuruları ve yerleştirme tarihlerine çevrildi.

SAĞLIKTA LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI NEDİR ?

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 69 uncu maddesinde “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sağlık alanında önlisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik programları dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

LİSANS TAMAMLAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1. İlahiyat Lisans Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama başvuruları https://lisanstamamlama.yok.gov.tr/LT/ adresinden yapılmaktadır.

2. Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacaktır.

3. Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS Veri Tabanından otomatik olarak çekilecektir.

4. Bilgilerinde hata olanların başvuru ve tercih süresi içerisinde mezun oldukları yükseköğretim kurumuna başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

5. Adaylar en fazla 20 tercih yapabilecektir.

6. Lisans programlarına ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?



Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak

önlisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS Veri

Tabanından otomatik olarak çekilecektir.

Bilgilerinde hata olanların başvuru ve tercih süresi içerisinde mezun oldukları yükseköğretim

kurumuna başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

Yerleştirme işlemleri, adayların sağlık önlisans mezuniyet not ortalamalarının 2 katı alınarak

hesaplanan yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak yapılacaktır.

Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında 2018 yılında programa yerleşen adaylar ile bu kapsamda

yerleşip mezun olan adayların yeniden başvurmaları halinde yerleştirme puanları % 50 oranında

düşürülerek yerleştirme işlemine alınacaktır.

SAĞLIKTA LİSANS TAMAMLAMA KONTENJAN LİSTESİSağlık yönetimi ve sosyal hizmet lisans programı DGS 2020 tercih kontenjaları şöyle:



Anadolu Üniversitesi

Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi Lisans Programına 4000 kişi

Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programına 150 kişi

Atatürk Üniversitesi

Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi Lisans Programına 3000 kişi

Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programına 1000 kişi

İstanbul Üniversitesi

Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi Lisans Programına 3000 kişi



Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programına 3000 kişi

2020 DGS başvurularında sağlık yönetimi lisans bölümüne açıköğretim olarak 10 bin kişilik kontenjan açılmış, sosyal hizmet lisans bölümüne açıköğretim olarak 4150 kişilik kontenjan açılmıştır.