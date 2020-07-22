Şanlıurfa'dan feci haber! 2'si birden...

ŞANLIURFA’da, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren 2 kuzen akıntıya kapılarak kayboldu.

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Şanlıurfa'da idiaya göre, serinlemek isteyen amca çocukları İbrahim (18) ve Ahmet Yılmaz (19) evlerinin yanından geçen DSİ’ye ait sulama kanalına girdi. Bir süre suda yüzen gençler, daha sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Kuzenlerin suda kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi.

Arama çalışması başlatıldı

İhbar üzerine giden jandarma ekipleri, dalgıç polislerden yardım istedi. Bölgeye gelen dalgıç polisler, sulama kanalında kaybolan gençlerin bulunması için çalışma başlattı. Kuzenlerin yakınlarının DSİ kanalı etrafında endişeli bekleyişi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.