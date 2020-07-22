Somer Şef'in çocukları kaç tane kızı ve oğlunu paylaştı

Masterchef Türkiye'nin başlaması ile birlikte jüri koltuğuna oturan isimlerden biri olan deneyimli şef Somer Sivrioğlu'nun hayatı merak konusu oldu. 49 yaşındaki Somer Sivrioğlu Türk yemeklerini tanıtmak için Avusturya'ya gitti ve orada yaşıyor. 13 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşanan Somer Şef'in Deniz ve Derin adında 2 çocuğu var.

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Masterchef Türkiye 2020 TV 8 ekranlarında yeni dönemiyle başladı. Birçok kişi tarafından ilgiyle izlenen yarışma programının en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan ise Somer Sivrioğlu oldu. Sempatik tavırları, kendine has giyimi ve küpeleri ile yeni bir akım başlatan Somer Sivrioğlu'nun hayatı da merak konusu oldu. 49 yaşında olan Somer Şef, Türk yemeklerini tanıtmak için Avusturya'ya gitti ve boşandığı eşi Aslı Sivrioğlu ile de oraa tanıştı. 18 yıl Aslı Sivrioğlu ile evli kalan Somer Şef'n geçtiğimiz yıllarda eşinden boşandı. Somer Sivrioğlu'nun Deniz ve Derin adında iki çocuğu var. İşte Somer Sef hakkında merak edilenler...

25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer Sivrioğlu şeflik kariyerine1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya’ya gittiği zaman adım attı. İşte bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra kendi restoranını açan Somer Sivrioğlu ile ilgili bilgiler…

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

MasterChef 2020 jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, 25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1995 yılında akademik kariyer için Avustralya’ya giden Sivrioğlu, master yaparken şeflik kariyerine adım atmıştır. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney’de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restoran açmıştır.

Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer almıştır. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırlayan Sivrioğlu, 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştirmiştir. Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babasıdır. Çift daha sonra boşanmıştır. Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye’de de jüri üyeliği yapıyor.