Pınar Gültekin'in canice öldürüldüğü bağ evi görüntülendi! Bakmaya yürek dayanmaz

Pınar Gültekin, en son Menteşe'deki bir alışveriş merkezinin kafesinde 16.14'de otururken görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. O saatten sonra genç kız sırra kadem bastı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. 5 gün boyunca kayıp olan genç kızın katilini polis AVM'deki bu görüntüler sayesinde buldu.