Pınar Gültekin'in canice öldürüldüğü bağ evi görüntülendi! Bakmaya yürek dayanmaz
MUĞLA'da Pınar Gültekin'in, Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü bağ evi görüntülendi. Dehşet evininin önünde, içinde ateş yakılmış başka bir varil ile dağılmış halde duran halı görüntülere yansıyor.
Muğla'da 16 Temmuz tarihinde kaybolan ve 5 gün sonra cesedine ulaşılan Pınar Gültekin'in öldürüldüğü Menteşe Karbağlar Yaylasındaki bağ evinde içinde ateş yakılmış başka bir varil ve varilin çevresinde kül izleri hala duruyor.
Pınar Gültekin, en son Menteşe'deki bir alışveriş merkezinin kafesinde 16.14'de otururken görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. O saatten sonra genç kız sırra kadem bastı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. 5 gün boyunca kayıp olan genç kızın katilini polis AVM'deki bu görüntüler sayesinde buldu.
Pınar Gültekin'in aynı gün katil zanlısı Cemal Metin Avcı ile buluştuğu tespit edildi. Ekipler hemen Cemal Metin Avcı'yı sorguya aldı. Cemal Metin Avcı önce iddiaları reddetti. Ancak ekipler önüne AVM ile birlikte bir benzin istasyonundan pet şişelerle yakıt alırken çekilen görüntülerini gösterdi. Delilleri gören Cemal Metin Avcı herşeyi itiraf etmek zorunda kaldı.
Cemal Metin Avcı'ya suçunu itiraf ettiren Pınar Gültekin ile buluştuğu gün saat 18.05'de akaryakıt istasyonunda kameralara takılan bu görüntüsü oldu. Cemal Can Avcı önce aracına, daha sonra da pet şişe içine benzin alırken kameraya yansıdı.
Cemal Metin Avcı'nın görüntüleri tıklayın